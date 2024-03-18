Актриса Яна Поплавская опубликовала фотографии с крещения своей внучки

Накануне актриса Яна Поплавская в своём аккаунте социальной сети опубликовала фотографии с радостного события — крещения внучки Аглаи.
Актриса выложила семь снимков. На двух из них изображён сам процесс таинства. На остальных — Яна Поплавская, Аглая, а также родственники деятельницы кино.
"Покрестили нашу Аглаю-Аглаиду! Светлый чудесный день! Теперь наша девочка с Богом и Ангелом-хранителем и с крёстными родителями. Пусть будет счастлива и здорова!", — подписала фотографии Яна Поплавская.
При этом она поздравила фолловеров с церковным событием: "С прощёным воскресеньем всех!".
Напомним, что Яна Поплавская участвовала во многих театральных постановках, а также в кинопроектах. Известность она получила благодаря съёмкам в фильме "Про Красную Шапочку". Он вышел на экраны в 1977 году.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.