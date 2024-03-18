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Актриса Яна Поплавская опубликовала фотографии с крещения своей внучки

Яна Поплавская выложила фотографии с внучкой и разделила радость её крещения с подписчиками

Кино

Накануне актриса Яна Поплавская в своём аккаунте социальной сети опубликовала фотографии с радостного события — крещения внучки Аглаи.

Яна Поплавская выложила фотографии с внучкой и разделила радость её крещения с подписчиками
Фото: Аккаунт Яны Поплавской в соцсети

Актриса выложила семь снимков. На двух из них изображён сам процесс таинства. На остальных — Яна Поплавская, Аглая, а также родственники деятельницы кино.

"Покрестили нашу Аглаю-Аглаиду! Светлый чудесный день! Теперь наша девочка с Богом и Ангелом-хранителем и с крёстными родителями. Пусть будет счастлива и здорова!", — подписала фотографии Яна Поплавская.

При этом она поздравила фолловеров с церковным событием: "С прощёным воскресеньем всех!".

Напомним, что Яна Поплавская участвовала во многих театральных постановках, а также в кинопроектах. Известность она получила благодаря съёмкам в фильме "Про Красную Шапочку". Он вышел на экраны в 1977 году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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