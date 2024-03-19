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5 актёров, которые чуть было не упустили крупную роль, но вовремя одумались

5 актёров, которые чуть не отказались от крупной роли

2:37
Кино

Когда судьба преподносит приятные сюрпризы, самое главное — вовремя это понять и не упустить свой шанс, однако даже среди актёров были такие люди, которые чуть было не упустили крупную роль.

5 актёров, которые чуть не отказались от крупной роли
Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency is licensed under the Creative Commons CC0 License

Рэйчел Зеглер ("Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах")

Когда Рэйчел Зеглер снялась в "Белоснежке", она предвкушала встречу со своими близкими, которых не видела очень давно, однако актрисе тут же предложили сниматься в "Голодных играх". Это означало, что разлука с родными продлится ещё так же долго, как и до этого. Сначала Рейчел ответила отказом на это предложение, но пожалела о своём решении в ту же секунду. В результате она согласилась благодаря своему возлюбленному Джошу Андерсу Ривере, который снимался в том же фильме.

Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

Удивительно, что Эмма Стоун чуть не отказалась от роли, которая принесла ей "Оскар". У Эммы на тот момент были проблемы со здоровьем. У неё пропал голос, и она с трудом пела в "Кабаре". Предложение сняться в "Ла-Ла Ленде" она восприняла как полнейшее безумие, но режиссёр Дэмьен Шазелл оказался настойчивым и не дал актрисе упустить свой шанс.

Рэйф Файнс ("Гарри Поттер")

Рэйф Файнс не хотел сниматься в "Гарри Поттере", потому что не читал литературный первоисточник, но кастинг-директор Мэри Селвей убедила его согласиться на съёмки. Она сказала актёру, что он должен сняться, и попросила его просто сделать это без раздумий. Сестра Рэйфа тоже не понимала, как можно сомневаться, когда выпадает такая возможность. В результате актёр сдался и навсегда лишился носа в глазах фанатов "Гарри Поттера".

Дженна Ортега ("Уэнздей")

Когда Тим Бёртон предложил Дженне Ортеге сняться в своём фильме "Уэнздей", актриса была занята в другом телешоу. Она боялась, что съёмки у Бёртона заставят её отодвинуть на задний план другие проекты, в результате чего она лишилась бы популярности, однако Бёртон тоже оказался настойчивым и не ошибся: в роли Ортеги теперь уже невозможно кого-то представить, кроме Ортеги.

Райан Гослинг ("Барби")

Райан Гослинг сначала не хотел становиться главным Кеном Голливуда. По его словам, причиной этому были жизненные обстоятельства. Он сомневался даже несмотря на то, что исполнил в фильме песню I'm Just Ken. В конце концов актёр понял, что не стоит отказываться от участия в фильме. Ему стало неловко спорить с Гретой Гесвинг и Марго Робби, которые, в отличие от него самого, были уверены, что именно он должен исполнить главную мужскую роль в фильме о кукольном мире.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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