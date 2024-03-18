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Майкл Китон, исполнитель роли Битлджуса, высоко оценил предстоящий фильм "Битлджус 2"

Майкл Китон пришёл в восторг от "Битлджуса 2"

0:59
Кино

Актёр Майкл Китон пришёл в восторг от фильма Тима Бёртона "Битлджус 2". Об этом пишет портал Deadline.

Майкл Китон пришёл в восторг от "Битлджуса 2"
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Ottaviani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что актёр посмотрел не весь фильм, а только его фрагмент.

"Это так весело, я только недавно посмотрел. Я собираюсь посмотреть его снова после пары изменений, но уже сейчас с уверенностью могу сказать, что эта вещь великолепна", — заявил Майкл Китон.

При этом актёр добавил, что у предстоящей картины отличные визуальные эффекты, а история вышла эмоциональной. По его словам, к подобному он не был изначально готов.

Напомним, что Майкл Китон в новом фильме исполнил роль Битлджуса. Он также играл его и в оригинальной картине 1988 года.

Кроме Майкла Китона, в проекте приняли участие Моника Беллуччи, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие звёзды кино. "Битлджус 2" должен выйти в мировой прокат 6 сентября.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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