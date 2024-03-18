"Клинок, рассекающий демонов": в чем феномен аниме-сериала и когда можно посмотреть новый сезон

В сети появился первый тизер-трейлер четвёртого сезона аниме-сериала "Клинок, рассекающий демонов"

В сети был опубликован первый полноценный трейлер 4 сезона аниме "Истребитель демонов", известного также как "Клинок, рассекающий демонов", созданного студией Ufotable.

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Сюжет невероятно популярного аниме посвящен юноше Тандзиро Камадо, который, потеряв отца и став главой семьи, должен помочь сестре Нэдзуко, наполовину превратившейся в демона, и найти убийцу своих близких. Этот нелегкий и полный эпических сражений с врагами путь приводит его в организацию охотников за демонами.

"Клинок" — это история о смелых ребятах, противостоящих силам зла, а Тандзиро — тот самый герой, который никогда не теряет веру и решимость. Несмотря на то, что его семья почти полностью погибла от рук демонов, его сердце не ожесточилось, и он способен сочувствовать не только друзьям, но даже врагам. При этом, в "Клинке" остается место юмору, в том числе визуальному.

"Клинок, рассекающий демонов" — это классический сёнэн, то есть история для мальчиков от 7 до 18 лет, как "Наруто" или "Блич". Это одна из самых успешных аниме-франшиз последнего десятилетия", — пишет Кино ТВ.

В прошлом году "Клинок, рассекающий демонов" стала первой мангой, которая заняла все верхние 10 позиций в топ-10 продаж в Японии. С 2016 году по 2020 годы франшиза заработала больше восьми миллиардов долларов. Больше 160 миллионов копий проданы по всему миру. Это самый успешный экшен по версии Crunchyroll, победивший в категории "Лучшая анимация" на премии Tokyo Anime Awards.

Трейлер нового сезона представляет собой новую арку "Тренировка столпов", первый эпизод которой выйдет 12 мая.