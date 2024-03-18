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Советское кино: на какие картины в Голливуде были сняты ремейки

На эти советские фильмы в Голливуде сняли ремейки

1:46
Кино

Pravda.Ru выяснила, на какие советские картины были сняты ремейки в Голливуде.

На эти советские фильмы в Голливуде сняли ремейки
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

В 2022 году в США вышел ремейк известного фильма Эльдара Рязанова. Он назывался "Ирония судьбы по-голливудски".

По сюжету перед Новым годом Марго обнаруживает в своём доме неизвестного ей мужчину. Он представляется Гриффином. Между парой проскакивает искра, и герои понимают, что должны быть вместе.

В главных ролях снялись Томас Манн и Эмма Робертс, известная по сериалу "Натакая". Режиссёром фильма стал российский постановщик Марюс Вайсберг

"Садко"

"Садко" является фильмом-сказкой Александра Птушко. Оказывается, в Голливуде на эту картину режиссёр Роджер Корман сделал ремейк "Волшебное путешествие Синдбада" (1962 год). Причём название он выбрал неспроста: американский фильм "Седьмое путешествие Синдбада" был очень популярен в стране в то время.

Сюжет оригинала в ремейке сохранили, однако Садко переименовали в Синдбада, а Великий Новгород — в Копасанд. Кроме того, в новой картине не стали добавлять сцены, в которых персонажи пели песни. 

"Фронтовые подруги"

В 1941 году в Советском Союзе вышел фильм "Фронтовые подруги" режиссёра Виктора Эйсымонта, а уже в 1943 в США выпустили аналог — "Три русские девушки". 

Согласно сюжету "Фронтовых подруг", группа девушек во времена советско-финской войны сражается с врагом и оказывает помощь врачам в спасении солдат.

В ремейке добавили нового персонажа — лётчика Джона Хилла, который испытывал чувства к героине по имени Наташа. При этом само действие перенесли во времена Второй мировой войны.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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