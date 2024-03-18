Ошибка коллективной памяти: непостижимым образом эти моменты в популярных фильмах все помнят неправильно

Эффект Манделы: эти моменты в советских фильмах все помнят неправильно

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Эффект Манделы имеет отношение к когнитивным искажениям. Его суть заключается в том, что люди удивительным образом начинают помнить то, чего на самом деле никогда не было. Рассказываем о четырёх ошибках коллективной памяти, которые связаны с известными кинокартинами.

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"Жил-был пёс", 1982 год

Мультфильм Эдуарда Назарова "Жил-был пёс" знаком очень многим зрителям. В конце картины волк говорит своему другу псу: "Спасибо. Ты заходи, если что". Однако в его фразе не было никакого "Ну ты, это...".

"Место встречи изменить нельзя", 1979 год

Многие высказывания из этого фильма стали настоящими "крылатыми" выражениями. Тем не менее мало кто знает, что Глеб Жеглов, персонаж Владимира Высоцкого, никогда не говорил: "Ну и рожа у тебя, Шарапов". На самом деле он сказал: "Ну и рожа у тебя, Володя. Ох рожа".

"Как Львёнок и Черепаха пели песню", 1974 год

Согласно коллективной памяти, главный герой мультфильма говорит Черепахе: "Покатай меня, большая черепаха!". Но если внимательно пересмотреть картину, то становится понятно, что он сказал: "Покатай меня, а?".

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1967 год

В фильме известного режиссёра Леонида Гайдая был момент, когда герой актёра Фрунзика Мкртчяна заявил, что в его доме не принято выражаться подобным образом. Его фраза звучала так: "В моём доме не выражаться", без слова "попрошу".

Кстати, на тему этого необычного явления, режиссёр Дэвид Гай Леви снял художественный фильм "Эффект Манделы". Картина вышла на экраны в 2019 году.