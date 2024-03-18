Актриса Эмили Блант назвала свои самые любимые фильмы

Любимые фильмы Эмили Блант из "Дьявол носит Prada"

1:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Эмили Блант, актриса, которая снималась в картинах "Оппенгеймер" и "Дьявол носит Prada", поделилась c представителями портала "Letterboxd" своими любимыми фильмами. Приводим их в статье.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Роман с камнем", 1984 год

Картина о приключениях самоотверженной Джоан Уайлдер, девушки, которая была готова рискнуть жизнью ради спасения сестры. Фильм получил две премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль". Режиссёр "Романа с камнем" — Роберт Земекис. Он также работал над всемирно известным проектом "Назад в будущее".

"Челюсти", 1975 год

Фильм Стивена Спилберга завоевал в 1976 году три статуэтки престижной премии "Оскар", а впоследствии получил несколько продолжений. К тому же он был удостоен и других почётных наград в области кино. По сюжету трое смелых людей пытаются победить кровожадную белую акулу, терроризирующую жителей маленького курортного города.

"Лоуренс Аравийский", 1962 год

В почти четырёхчасовом фильме "Лоуренс Аравийский" показывают историю Т. Э. Лоуренса, героя Первой мировой войны, который возглавил племена арабов в походе против турок. Проект Дэвида Лина завоевал семь премий "Оскар", в том числе и как лучший фильм. При этом он также победил сразу в нескольких номинациях "Золотого глобуса" и "BAFTA".

"Унесённые ветром", 1939 год

Картина снята по одноимённому бестселлеру писательницы Маргарет Митчелл. Это фильм об удивительной судьбе Скарлетт О'Хары, жившей во времена Гражданской войны в США. В своё время экранизация "Унесённые ветром" получила десять "Оскаров" и любовь многочисленных зрителей.