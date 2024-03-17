"Его любили все": Сергей Безруков высказался об Александре Ширвиндте

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Актёр Безруков назвал Ширвиндта своим крёстным отцом на сцене

Кино

Российский актёр Сергей Безруков в своём Telegram-канале выложил пост, посвящённый худруку Театра сатиры в Москве и добавил, что считает его своим крёстным отцом на сцене, передаёт РИА Новости. Он вспомнил, как однажды Александр Анатольевич дал ему возможность продемонстрировать своё умение, позволив выступить в театре с пародией.

Актёр Безруков назвал Ширвиндта своим крёстным отцом на сцене
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мы с папой сделали две пародии на Ельцина и Жириновского. Но договорились, что я продемонстрирую этот номер на репетиции. Но на репетицию я опоздал. Александр Анатольевич сомневался, но рискнул. Рад, что не подвёл его", — рассказал артист.

Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он запомнился россиянам ролями в фильмах "Ирония судьбы" и "Вокзал для двоих". Активно трудился на эстраде как режиссёр и конферансье. Известно, что он сильно болел. Артист страдал от проблем с сердцем, которые не получалось решить на протяжении пяти лет. Смерть оказалась внезапной: близкие артиста утверждают, что он шёл на поправку. Александра Анатольевича любили за искрометные шутки, безупречные манеры и стиль настоящего джентльмена.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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