"Его любили все": Сергей Безруков высказался об Александре Ширвиндте

Российский актёр Сергей Безруков в своём Telegram-канале выложил пост, посвящённый худруку Театра сатиры в Москве и добавил, что считает его своим крёстным отцом на сцене, передаёт РИА Новости. Он вспомнил, как однажды Александр Анатольевич дал ему возможность продемонстрировать своё умение, позволив выступить в театре с пародией.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International