Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России выросли сборы через страховых брокеров
ТОП-3 надежных подержанных автомобилей: выбирайте с уверенностью
Владимир Путин одержал победу на выборах президента
Пять популярных бьюти-процедур перед отпуском
Бородина рассказала женщинам, как одеваться дома: нужно ходить в лифчике
Экс-президент США Барак Обама стал одним из самых влиятельных кинодеятелей в США
Эксперты рассказали, чему нас учат кошки
Любимые фильмы Эмили Блант из "Дьявол носит Prada"
Сценарист "Острых козырьков" работает над созданием сериала о пивоварне Guinness
В седьмой части франшизы "Крик" роль Сидни Прескотт исполнит Нив Кэмпбелл

Нив Кэмпбелл вернется в фильм "Крик 7" в роли Сидни Прескотт

Кино » Зарубежное кино

Нив Кэмпбелл подтвердила своё участие в седьмой части популярной серии фильмов "Крик", разместив соответствующий пост в своих социальных сетях. Актриса уже известна зрителям по роли Сидни Прескотт в пяти из шести предыдущих фильмов этой серии.

Нив Кэмпбелл вернется в фильм "Крик 7" в роли Сидни Прескотт
Фото: flickr.com by Walt Disney Television is licensed under CC BY-ND 2.0

Режиссёрское кресло в новой части займёт Кевин Уильямсон, автор сценария оригинального "Крика". Дата релиза фильма пока не объявлена.

Интересно, что изначально предполагалось, что режиссером станет Кристофер Лэндон, известный по фильму "Счастливого дня смерти", однако он покинул проект в конце 2023 года из-за разногласий в творческом плане, связанных с увольнением актрисы Мелиссы Баррери.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются

Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.

Польза полыни огромна на участке
Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная
Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная
Последние материалы
Планка с гимнастическим мячом
"Домклик" назвал регионы России с самой дешёвой недвижимостью
Кинологи рассказали, как отучить щенка кусаться, когда у него режутся зубы
Icarus: древний лёд всё ещё может существовать в далеких космических объектах
5 причин посетить Казахстан и провести там отпуск
"Годзилла: Минус один" Такаши Ямазаки стал любимым фильмом Стивена Спилберга и Кристофера Нолана
Эксперт Войцеховский: в ряде сетей до 95% продуктов собственных торговых марок
Индейка с овощами на сковороде: лёгкий, и при этом сытный ужин для близких
Телеведущая Лера Кудрявцева возвращается к работе после травмы ноги
Что скрывают продавцы: 6 скрытых проблем подержанных автомобилей, о которых лучше знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников