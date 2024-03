В седьмой части франшизы "Крик" роль Сидни Прескотт исполнит Нив Кэмпбелл

Нив Кэмпбелл подтвердила своё участие в седьмой части популярной серии фильмов "Крик", разместив соответствующий пост в своих социальных сетях. Актриса уже известна зрителям по роли Сидни Прескотт в пяти из шести предыдущих фильмов этой серии.

Фото: flickr.com by Walt Disney Television is licensed under CC BY-ND 2.0