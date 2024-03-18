В седьмой части франшизы "Крик" роль Сидни Прескотт исполнит Нив Кэмпбелл

Нив Кэмпбелл вернется в фильм "Крик 7" в роли Сидни Прескотт

Нив Кэмпбелл подтвердила своё участие в седьмой части популярной серии фильмов "Крик", разместив соответствующий пост в своих социальных сетях. Актриса уже известна зрителям по роли Сидни Прескотт в пяти из шести предыдущих фильмов этой серии.

Фото: flickr.com by Walt Disney Television is licensed under CC BY-ND 2.0

Режиссёрское кресло в новой части займёт Кевин Уильямсон, автор сценария оригинального "Крика". Дата релиза фильма пока не объявлена.

Интересно, что изначально предполагалось, что режиссером станет Кристофер Лэндон, известный по фильму "Счастливого дня смерти", однако он покинул проект в конце 2023 года из-за разногласий в творческом плане, связанных с увольнением актрисы Мелиссы Баррери.