В седьмой части франшизы "Крик" роль Сидни Прескотт исполнит Нив Кэмпбелл

Нив Кэмпбелл подтвердила своё участие в седьмой части популярной серии фильмов "Крик", разместив соответствующий пост в своих социальных сетях. Актриса уже известна зрителям по роли Сидни Прескотт в пяти из шести предыдущих фильмов этой серии.
Режиссёрское кресло в новой части займёт Кевин Уильямсон, автор сценария оригинального "Крика". Дата релиза фильма пока не объявлена.
Интересно, что изначально предполагалось, что режиссером станет Кристофер Лэндон, известный по фильму "Счастливого дня смерти", однако он покинул проект в конце 2023 года из-за разногласий в творческом плане, связанных с увольнением актрисы Мелиссы Баррери.
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