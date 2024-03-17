Финансовые разногласия улажены: Нив Кэмпбелл вернётся в седьмой части франшизы "Крик"

Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл вернётся в седьмой части франшизы "Крик"

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Актриса Нив Кэмпбелл снималась в пяти из шести предыдущих частей франшизы "Крик". Финансовые разногласия привели к тому, что шестой выпуск прошёл без неё, пишет SevastopolMedia. ru. В начале года артистка в своих соцсетях намекнула на своё возможное возвращение к роли Сидни Прескотт, опубликовав снимок сценария.

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Режиссёром новой части будет Кевин Уильямсон — автор сценария оригинального "Крика". Стимулом для съёмок седьмой части послужил успех предыдущего фильма. Уже в феврале 2023 года киностудия "Paramount Pictures" начала переговоры о съёмках новой части.

Напомним, что главной фишкой франшизы является маска главного злодея. Она вдохновлена несколькими вещами: картиной Эдварда Мунка "Крик", персонажами с обложки альбома Pink Floyd "Стена" и героями мультфильма "Бетти Буп" 1930-х годов.