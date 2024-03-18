Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое благодаря успеху фильмов "Вонка" и "Дюна"

Заработок Тимоти Шаламе вырастет вдвое после успеха "Вонки" и "Дюны"

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Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое после успешного выхода на экраны мюзикла "Вонка" и его сиквела "Дюна", сообщает издание Variety.

Фото: flickr.com by Maximilian Bühn is licensed under CC BY-SA 4.0

За работу в "Вонке" актёр получил 8 миллионов долларов — фильм, основанный на истории из "Чарли и шоколадной фабрики", собрал в мировом кинопрокате $628 миллионов. Сиквел "Дюна: Часть 2" уже успел заработать около $400 миллионов в кинотеатрах, хотя точная сумма гонорара Шаламе будет объявлена позднее. Ещё одним актером, на чьей зарплате отразился успех, является Глен Пауэлл ("Кто угодно, кроме тебя").

На данный момент Шаламе снимается в биографическом фильме о Бобе Дилане под названием "Совершенно незнакомый", релиз которого планируется до конца года. Он также известен по ролям в таких фильмах как "Зови меня своим именем", "Леди Бёрд", "Интерстеллар" и другие.