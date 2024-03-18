5 актёров, оправдавших выражение "талантливый человек талантлив во всём"

5 актёров за станком и за холстом

3:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Говорят, что талантливый человек талантлив во всём. С этим утверждением можно поспорить, учитывая, что многие люди искусства были талантливы лишь в одной сфере, однако среди актёров порой встречались такие, которые и писали картины, и лепили скульптуры.

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Георгий Вицин

Георгий Вицин был необычным человеком. Чаще всего в фильмах он играл своих противоположностей. Сложно представить, что в жизни этот вечный киношный пьяница был не только трезвенником и вегетарианцем, но и всерьёз практиковал йогу. Даже на съёмках ему требовались перерывы, чтобы выполнить ту или иную асану, и без этого он не мог продолжать работу над ролью. Неудивительно, что такой человек был склонен к созерцанию и занимался живописью. Среди его работ были пейзажи, автопортреты и портреты коллег.

Юрий Богатырёв

Для Юрия Богатырёва живопись была не просто увлечением. Он хотел посвятить ей свою жизнь, и хотя он не смог выучиться на художника из-за болезни глаз, это не помешало ему всю жизнь с удовольствием рисовать. Он всегда находил самые яркие черты, главную "изюминку" тех, кого рисовал, и передавал на бумаге не просто лица, но и характеры. Богатырёв любил наблюдать за людьми, даже когда ездил в метро. Он говорил, что неинтересных лиц не существует, стоит только повнимательнее в них вглядеться. Богатырёв оставил множество картин, рисунков, поздравительных открыток и дружеских шаржей на своих коллег.

Андрей Мягков

В картинах Андрея Мягкова есть что-то магическое, они похожи на отражения в кривых зеркалах: отойдёшь чуть в сторону — и твой двойник становится уже чуть другим. Как же нужно встать, какой ракурс найти, чтобы угодить зеркалу и поймать своё настоящее "я"? Картины Мягкова можно сравнить с романом Германа Гессе "Степной волк", главная суть которого заключается в том, что этих "я" у каждого человека великое множество. Мягков вкладывал особую философию в свою живопись. Больше всего он любил рисовать портреты своей жены.

Жан Маре

Жан Маре — не только рыцарь плаща и шпаги, не только мужественный герой кино. Также он был художником и скульптором. Именно он — автор знаменитой скульптуры "Человек, проходящий сквозь стену", посвящённой Марселю Эме, которая находится в Париже. Скульптура изображает человека с лицом Марселя Эме, который, подобно одному из героев писателя, наполовину вышел из стены. Удивительный факт, что сам Жан Маре считал себя лентяем.

"Я — лентяй, и никогда этого от себя не скрывал. Всё, что меня не забавляет, кажется мне смертельно скучным, а игра, насколько мне известно, не требует особых усилий, поэтому я всегда играл. Я играю в театре, в кино точно так же, как я играю, когда рисую, пишу картины, леплю, занимаюсь постановкой спектаклей, создаю декорации. Я играю до изнеможения то в актёра, то в гончара. Я играю сам с собой, против самого себя, будучи одновременно ребёнком, взрослым, стариком", — писал Жан Маре.

Джина Лоллобриджида

Эта актриса знаменита в первую очередь ролью красавицы Эсмеральды в экранизации романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", но сама Джина Лоллобриджида поначалу не хотела становиться актрисой. Стала она ею только ради того, чтобы угодить своей матери, мечтавшей для дочери об актёрской профессии. Душа Лоллобриджиды больше лежала к скульптуре, и она не отказалась от этого занятия, даже когда стала актрисой. За всю свою жизнь она создала около семидесяти скульптур. Она лепила своих коллег, в том числе Мэрилин Монро, а ещё очень любила фотографировать.