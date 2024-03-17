Капитан морей: премьера драмы "Адмирал Кузнецов" на "Смотрим"

Фильм о войне: на платформе "Смотрим" вышла историческая драма "Адмирал Кузнецов"

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

На платформе "Смотрим" вышла историческая кинодрама "Адмирал Кузнецов". Каждая серия картины сопровождается кадрами из кинохроники военных лет, а также исторической информацией о происходящих в фильме поворотах.

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В сериале Кузнецов является одним из немногих, кто накануне войны понимает, что нападение немцев неминуемо, и вопреки мнению руководства страны, предпринимает необходимые меры по обороне.

"Николай Кузнецов — легендарная личность, поэтому на мне, безусловно, лежал не просто груз, а целая плита ответственности из-за масштаба принимаемых им решений, из-за огромной значимости его поступков для всей страны", — рассказал исполнитель главной роли актёр Игорь Петренко.

Одной важной темой, которая проходит через фильм, является то, что на линии фронта всё решают не правила, а конкретные личности, оказавшиеся в сложных обстоятельствах.