Никита Кологривый терпел унижения не веривших в него родителей

Актёр Никита Кологривый в интервью изданию "Комсомольская правда" признался, что родители не сразу поверили в то, что он добьётся успехов в актёрской профессии.
"Мне, чтобы попасть в Москву, пришлось вытерпеть все родительские унижения. Меня уверяли, что у меня не получится, и всё в этом духе", — вспомнил молодой человек.
Он призвал родителей никогда не говорить детям фраз: "Не надо никуда ехать" и "Не получится". Это чревато психологическими травмами для детей, которые, став взрослыми, не обретут самостоятельности и уверенности в себе. Молодёжь, наоборот, нужно поддерживать и говорить, что они все смогут, резюмировал артист.
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