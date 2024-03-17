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Никита Кологривый терпел унижения не веривших в него родителей

Актёр Кологривый вспомнил, как родители унижали его из-за мечты стать артистом

Кино

Актёр Никита Кологривый в интервью изданию "Комсомольская правда" признался, что родители не сразу поверили в то, что он добьётся успехов в актёрской профессии.

Актёр Кологривый вспомнил, как родители унижали его из-за мечты стать артистом
Фото: vk.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

"Мне, чтобы попасть в Москву, пришлось вытерпеть все родительские унижения. Меня уверяли, что у меня не получится, и всё в этом духе", — вспомнил молодой человек.

Он призвал родителей никогда не говорить детям фраз: "Не надо никуда ехать" и "Не получится". Это чревато психологическими травмами для детей, которые, став взрослыми, не обретут самостоятельности и уверенности в себе. Молодёжь, наоборот, нужно поддерживать и говорить, что они все смогут, резюмировал артист.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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