Никита Кологривый терпел унижения не веривших в него родителей

Актёр Никита Кологривый в интервью изданию "Комсомольская правда" признался, что родители не сразу поверили в то, что он добьётся успехов в актёрской профессии.

Фото: vk.com by Никита Кологривый is licensed under public domain