Никита Кологривый терпел унижения не веривших в него родителей

Актёр Кологривый вспомнил, как родители унижали его из-за мечты стать артистом

Актёр Никита Кологривый в интервью изданию "Комсомольская правда" признался, что родители не сразу поверили в то, что он добьётся успехов в актёрской профессии.

Фото: vk.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

"Мне, чтобы попасть в Москву, пришлось вытерпеть все родительские унижения. Меня уверяли, что у меня не получится, и всё в этом духе", — вспомнил молодой человек.

Он призвал родителей никогда не говорить детям фраз: "Не надо никуда ехать" и "Не получится". Это чревато психологическими травмами для детей, которые, став взрослыми, не обретут самостоятельности и уверенности в себе. Молодёжь, наоборот, нужно поддерживать и говорить, что они все смогут, резюмировал артист.