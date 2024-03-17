Названа дата прощания с Александром Ширвиндтом

Стало известно, когда состоится прощание с Александром Ширвиндтом, народным артистом РСФСР. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал сын актёра — Михаил.
Сообщается, что церемония пройдет 18 марта, в понедельник. Она начнётся в 12:00 по Москве и продлится два часа — до 14:00. В качестве места проведения церемонии выбран Театр сатиры, в котором актёр служил долгое время, а в последние годы являлся его президентом.
"Церемония пройдёт в понедельник с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры", — заявил собеседник ТАСС.
Напомним, что Александр Ширвиндт скончался 15 марта. Ему было 89 лет. Ранее Pravda.Ru писала о жизненном пути этого известного деятеля кино.
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