Названа дата прощания с Александром Ширвиндтом

Сын Александра Ширвиндта рассказал, когда состоится прощание с актёром

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Стало известно, когда состоится прощание с Александром Ширвиндтом, народным артистом РСФСР. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал сын актёра — Михаил.

Фото: commons.wikimedia.org by user:95jb14 is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Сообщается, что церемония пройдет 18 марта, в понедельник. Она начнётся в 12:00 по Москве и продлится два часа — до 14:00. В качестве места проведения церемонии выбран Театр сатиры, в котором актёр служил долгое время, а в последние годы являлся его президентом.

"Церемония пройдёт в понедельник с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры", — заявил собеседник ТАСС.

Напомним, что Александр Ширвиндт скончался 15 марта. Ему было 89 лет. Ранее Pravda.Ru писала о жизненном пути этого известного деятеля кино.