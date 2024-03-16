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В этих трёх фильмах герои живут в антиутопическом мире

Три поучительных фильма-антиутопии

1:38
Кино

Pravda.Ru представляет вашему вниманию три захватывающих антиутопических фильма.

Три поучительных фильма-антиутопии
Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Параллельные миры", 2012 год

В далёком прошлом две планеты притянулись друг к другу, и на каждой из них возникли свои собственные порядки. На верхней жизнь процветает, и люди живут в изобилии, в то время как на нижней дела обстоят совершенно иначе. Представителям обеих планет запрещено перемещаться с одной на другую.

Но однажды между девушкой из верхнего мира и молодым человеком из нижнего возникает любовь.

"Время", 2011 год

В антиутопическом мире люди начали расплачиваться не деньгами, а собственным временем жизни. Человечество разделилось на два "лагеря": богачи стали фактически бессмертными и не знают, чем себя занять, а бедняки, напротив, вынуждены сражаться за каждую минуту.

Однажды некий человек дарит Уиллу всё своё время, поскольку он устал слишком долго жить. Однако Стражи такого не прощают: за главным героем начинается охота.

"Особое мнение", 2002 год

К 2054 году человечество разработало умную систему: она способна определить намерение совершить преступление. Поэтому людей, на которых указала программа, арестовывают до самого факта правонарушения.

В один из дней система сообщает, что руководитель преступного отдела Джон Андертон готовит преступление. Но он об этом даже не знает. Теперь главному герою предстоит доказать миру, что новая программа несовершенна, и сделать так, чтобы его не арестовали.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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