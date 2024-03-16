В этих трёх фильмах герои живут в антиутопическом мире

Pravda.Ru представляет вашему вниманию три захватывающих антиутопических фильма.
В далёком прошлом две планеты притянулись друг к другу, и на каждой из них возникли свои собственные порядки. На верхней жизнь процветает, и люди живут в изобилии, в то время как на нижней дела обстоят совершенно иначе. Представителям обеих планет запрещено перемещаться с одной на другую.
Но однажды между девушкой из верхнего мира и молодым человеком из нижнего возникает любовь.
В антиутопическом мире люди начали расплачиваться не деньгами, а собственным временем жизни. Человечество разделилось на два "лагеря": богачи стали фактически бессмертными и не знают, чем себя занять, а бедняки, напротив, вынуждены сражаться за каждую минуту.
Однажды некий человек дарит Уиллу всё своё время, поскольку он устал слишком долго жить. Однако Стражи такого не прощают: за главным героем начинается охота.
К 2054 году человечество разработало умную систему: она способна определить намерение совершить преступление. Поэтому людей, на которых указала программа, арестовывают до самого факта правонарушения.
В один из дней система сообщает, что руководитель преступного отдела Джон Андертон готовит преступление. Но он об этом даже не знает. Теперь главному герою предстоит доказать миру, что новая программа несовершенна, и сделать так, чтобы его не арестовали.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.