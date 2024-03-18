Главная причина, почему поклонники Гайдая меньше всего любят его фильм "Трижды воскресший"

Почему "Трижды воскресший" стал самым непопулярным из всех фильмов Гайдая

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Леонид Гайдай на протяжении десятилетий остаётся одним из самых популярных советских режиссёров. Зрители и по сей день с удовольствием пересматривают "Кавказскую пленницу", "Бриллиантовую руку", "На Дерибасовской хорошая погода...", однако есть в фильмографии режиссёра и такой фильм, о котором сегодня мало кто вспомнит.

Фото: https://vk.com/club1139572 by === ЛЕОНИД ИОВИЧ ГАЙДАЙ === в vc.com is licensed under public domain

"Трижды воскресший" стал самым непопулярным из всех фильмов Гайдая, потому что он его снимал не от души, а "из-под палки". Режиссёр должен был реабилитироваться в глазах худсовета после того, как снял сатирическую комедию "Жених с того света".

Сюжет "Трижды воскресшего" основан на отечественной истории. Гайдай решился на съёмки этого фильма по совету Ивана Пырьева, хотя не чувствовал собственного вдохновения, и он не смог обмануть зрителей. Они всегда предпочитали фильмы, которые Гайдай снимал с удовольствием и "с огоньком".

Сегодня у "Трижды воскресшего" меньше миллиона просмотров на канале "Мосфильма" и только 942 оценки на "Кинопоиске", между тем как у той же "Бриллиантовой руки" 58 миллионов просмотров и 760 тысяч оценок.