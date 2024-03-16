Рузиль Минекаев из "Слова пацана" доставил продукты нуждающимся пожилым людям

В белом плаще и с термосумкой: Рузиль Минекаев помог пенсионерам

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Рузиль Минекаев, который сыграл Марата в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", помог нуждающимся пенсионерам. Об этом сообщил благотворительный фонд "Дари Еду".

Фото: flickr.com by Pedro Ribeiro Simões is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По информации организации, в этом месяце Рузиль Минекаев принял участие в акции: он лично доставил продукты пожилым людям, которые в них нуждались. Фонд отметил, что актёр был одет в белый плащ, а на спине у него находилась термосумка.

"Для добра нужно минимальное количество ресурсов. Главное — это желание и намерение", — поделился актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что Рузиль Минекаев и Леон Кемстач открыли собственный бизнес. Теперь они будут продавать снеки и напитки.