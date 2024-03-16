Рузиль Минекаев из "Слова пацана" доставил продукты нуждающимся пожилым людям

Актёр Рузиль Минекаев, который сыграл Марата в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", помог нуждающимся пенсионерам. Об этом сообщил благотворительный фонд "Дари Еду".
По информации организации, в этом месяце Рузиль Минекаев принял участие в акции: он лично доставил продукты пожилым людям, которые в них нуждались. Фонд отметил, что актёр был одет в белый плащ, а на спине у него находилась термосумка.
"Для добра нужно минимальное количество ресурсов. Главное — это желание и намерение", — поделился актёр.
Ранее Pravda.Ru писала, что Рузиль Минекаев и Леон Кемстач открыли собственный бизнес. Теперь они будут продавать снеки и напитки.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.