Джей Кей Симмонс сообщил, что он не хотел, чтобы его персонажа побрили в фильмах о Человеке-пауке

Джей Кей Симмонс заявил, что он не хотел играть лысого персонажа в фильмах о Человеке-пауке

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Джей Кей Симмонс рассказал, что он не хотел, чтобы персонаж Джей Джон Джеймсон был лысым. Об этом деятель кино сообщил изданию ComicBook.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр заявил, что сделать персонажа лысым — была вовсе не его идея.

"Это была не моя идея. И на самом деле я возражал против этого действия. Честно говоря, я думаю, что к тому моменту они [создатели] были глубоко погружены в постпродакшн — все сцены мы сняли за один день", — сказал Джей Кей Симмонс.

При этом актёр отметил, что создатели проекта согласились оставить герою усы.

Напомним, что изначально персонаж Джея Кей Симмонса имел причёску, как и в оригинальном комиксе. Но авторы картин захотели поменять стиль героя для того чтобы в новой версии было больше уникальности. Они это сделали в фильмах "Человек-паук: Вдали от дома" и "Человек-паук: Нет пути домой".