Джей Кей Симмонс сообщил, что он не хотел, чтобы его персонажа побрили в фильмах о Человеке-пауке

Актёр Джей Кей Симмонс рассказал, что он не хотел, чтобы персонаж Джей Джон Джеймсон был лысым. Об этом деятель кино сообщил изданию ComicBook.
Актёр заявил, что сделать персонажа лысым — была вовсе не его идея.
"Это была не моя идея. И на самом деле я возражал против этого действия. Честно говоря, я думаю, что к тому моменту они [создатели] были глубоко погружены в постпродакшн — все сцены мы сняли за один день", — сказал Джей Кей Симмонс.
При этом актёр отметил, что создатели проекта согласились оставить герою усы.
Напомним, что изначально персонаж Джея Кей Симмонса имел причёску, как и в оригинальном комиксе. Но авторы картин захотели поменять стиль героя для того чтобы в новой версии было больше уникальности. Они это сделали в фильмах "Человек-паук: Вдали от дома" и "Человек-паук: Нет пути домой".
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