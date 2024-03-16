Актриса Джина Карано сообщила, что Илон Маск вкладывает деньги в борьбу с несправедливостью

Джина Карано рассказала, на что тратит деньги Илон Маск

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса и боец ММА Джина Карано в интервью изданию The Hollywood Reporter заявила, что предприниматель Илон Маск тратит свои накопления только на полезные вещи.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Звезда картин "Дэдпул" и "Мандалорец" рассказала, что, по её мнению, он делает просто невероятные вложения.

"Я думаю, то, что он делает — это невероятно. Многие миллиардеры вкладывают свои деньги в покупку островов и строительство бункеров. Илон Маск использует свои деньги для борьбы с вопиющей несправедливостью", — сказала актриса.

Напомним, что компания Disney в 2021 году уволила Джину Карано за её высказывания в социальных сетях. Она решила подать в суд, а Илон Маск согласился оплачивать издержки.