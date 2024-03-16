Актриса Джина Карано сообщила, что Илон Маск вкладывает деньги в борьбу с несправедливостью

Актриса и боец ММА Джина Карано в интервью изданию The Hollywood Reporter заявила, что предприниматель Илон Маск тратит свои накопления только на полезные вещи.
Звезда картин "Дэдпул" и "Мандалорец" рассказала, что, по её мнению, он делает просто невероятные вложения.
"Я думаю, то, что он делает — это невероятно. Многие миллиардеры вкладывают свои деньги в покупку островов и строительство бункеров. Илон Маск использует свои деньги для борьбы с вопиющей несправедливостью", — сказала актриса.
Напомним, что компания Disney в 2021 году уволила Джину Карано за её высказывания в социальных сетях. Она решила подать в суд, а Илон Маск согласился оплачивать издержки.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.