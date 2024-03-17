Грубое историческое несоответствие: киноляп в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Киноляп Гайдая: знатоки истории выключают этот фильм на середине

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Комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" полгода назад исполнилось 50 лет. Культовый фильм вышел на экраны 17 сентября 1973 года и сразу же покорил сердца зрителей. Многие любят возвращаться к этой картине, каждый раз находя в ней всё новые смыслы.

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Но внимательные зрители обратили внимание на некоторые неточности в сюжете. Одним из грубейших киноляпов является появление на пире красавицы Марфы Васильевны, жены Ивана Грозного. Хотя такая личность существовала, она умерла всего через 15 дней после свадьбы, не имея возможности присутствовать на пиру, пишет kinoafisha. info.

Марфа Собакина после помолвки заболела и умерла вскоре после свадьбы. Киноэксперты считают, что режиссёр знал об этой неточности. Но он решил не вносить поправки в сценарий, чтобы сохранить соответствие сюжета с произведением Булгакова.