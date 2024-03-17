Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как некорректная доливка охлаждающей жидкости может повредить двигатель автомобиля
5 ситуаций, когда следует отменить запись на маникюр и педикюр с покрытием
Простой рецепт лодочек из сладкого картофеля
Мощный стимулятор цветения герани
Россиянам рассказали, кому завести добермана
Эксперты рассказали, к чему снится собака
Немецкие ученые начали тестирование скафандров для полета на Марс в Армении
Эксперимент: какое топливо более экономично?
Неожиданный размах краж в европейских отелях: что уносят туристы из номеров
Грубое историческое несоответствие: киноляп в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Киноляп Гайдая: знатоки истории выключают этот фильм на середине

0:57
Кино

Комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" полгода назад исполнилось 50 лет. Культовый фильм вышел на экраны 17 сентября 1973 года и сразу же покорил сердца зрителей. Многие любят возвращаться к этой картине, каждый раз находя в ней всё новые смыслы.

Киноляп Гайдая: знатоки истории выключают этот фильм на середине
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Но внимательные зрители обратили внимание на некоторые неточности в сюжете. Одним из грубейших киноляпов является появление на пире красавицы Марфы Васильевны, жены Ивана Грозного. Хотя такая личность существовала, она умерла всего через 15 дней после свадьбы, не имея возможности присутствовать на пиру, пишет kinoafisha. info.

Марфа Собакина после помолвки заболела и умерла вскоре после свадьбы. Киноэксперты считают, что режиссёр знал об этой неточности. Но он решил не вносить поправки в сценарий, чтобы сохранить соответствие сюжета с произведением Булгакова.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
ВС РФ зашли в посёлок Бердычи, в гостинице Одессы ликвидированы наёмники Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Последние материалы
Эксперты рассказали, к чему снится собака
Немецкие ученые начали тестирование скафандров для полета на Марс в Армении
Эксперимент: какое топливо более экономично?
Неожиданный размах краж в европейских отелях: что уносят туристы из номеров
Какие три сорта арбузов - самые урожайные
Самая популярная стрижка весны-2024 — плюшевый боб
Секреты полезного и вкусного завтрака от гастроэнтеролога
Эксперты рассказали, как продлить жизнь своей кошке
Почему важно понимать цветные метки на шинах: объяснение эксперта
Чем подкормить герань
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников