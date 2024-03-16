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Актриса театра Сатиры Наталья Селезнева назвала Александра Ширвиндта "последним из могикан" 

Наталья Селезнева призналась, что ее шокировала новость о смерти Александра Ширвиндта

Кино

Наталья Селезнева, известная актриса Театра Сатиры, призналась, что была ошарашена известием о смерти Александра Ширвиндта, ведь он буквально неделю назад приезжал в театр.

Наталья Селезнева призналась, что ее шокировала новость о смерти Александра Ширвиндта
Фото: https://www.pxfuel.com/

"Меня эта новость очень ошарашила, не дожил до 90-летия. Он неделю назад приезжал в театр, принимал участие в жизни театра. С ним все считались и очень уважали", — рассказала актриса.

Звезду фильма "Иван Васильевич меняет профессию" расстроил уход из жизни "последнего из могикан", представителя старшего поколения великолепных советских артистов.
При этом Наталья Игоревна сообщила, что сама тоже находится в больнице с воспалением легких.

Легенда театра и кино, президент Московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице в возрасте 89 лет. Предварительный диагноз — проблемы с сердцем.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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