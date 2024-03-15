Этим четырём детям известных актёров никогда ни в чём не отказывают

Дети известных актёров, которым незнакомо слово "нет"

1:36 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку детей известных актёров, которые с рождения живут в изобилии. Родители ни в чём не смеют им отказать.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сури Круз

Сури Круз с самого раннего детства была окружена вниманием звёздой четы — Тома Круза и Кэти Холмс. Они выполняли каждый её каприз.

Когда Сури было три года от роду, она захотела отправиться на светское мероприятие в обуви на каблуках, вместо обычных детских туфелек. Родители не смогли ей отказать.

При этом дочь известных актёров всегда очень трепетно относилась к своему гардеробу. Отец даже приобрёл специально для неё личные апартаменты в Нью-Йорке, чтобы девочка хранила там часть своих люксовых вещей.

Также ей даже разрешалось увольнять учителей, если Сури не нравилось, как они преподносят материал.

Александр и Элла Клуни

Голливудский актёр Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни ещё до появления Александра и Эллы на свет, решили сделать всё, чтобы дети ни в чём не нуждались. Так, они выделили им целое крыло, в котором сделали детские и игровые комнаты, а также библиотеку, бассейн и спать-зону.

А когда малыши родились, к ним приставили собственных телохранителей!

Валентина Пино

Актриса Сальма Хайек и её муж Франсуа-Анри Пино не оставляют Валентину без должного внимания. Хотя их дочери сейчас всего 16 лет, ей уже подарили поместье в Лос-Анджелесе за 12 миллионов долларов.

При этом к Валентине приставили личного визажиста и мастера по маникюру, а её гардеробная уж слишком похожа на целый магазин люксовой одежды.