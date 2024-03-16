Три подарка знаменитостей, которые на самом деле вызывают удивление

Самые странные подарки голливудских звёзд

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку самых неожиданных подарков знаменитостей. Они действительно вызывают удивление.

Фото: geschenkhamster.de is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Скарлетт Йоханссон и зуб мудрости

Когда Скарлетт Йоханссон встречалась с актёром Райаном Рейнольдсом, то она решила его порадовать: подарить ему на день рождения свой зуб мудрости. Но сделала она это не просто так. На самом деле актриса изготовила из собственного зуба золотой кулон и преподнесла его возлюбленному в таком виде.

Бен Аффлек и туалетное сидение

В 2003 году Бен Аффлек решил подарить своей девушке Дженнифер Лопес сидение для унитаза. Но, как и в случае Скарлетт Йоханссон, оно было по-настоящему дорогим. Сидение было усыпано целым множеством драгоценных камней. В общей сумме на презент ушло порядка 105 тысяч долларов.

Джаред Лето и настоящая крыса

В то время когда Джаред Лето снимался в фильме "Отряд самоубийц", он решил преподнести коллегам по съёмкам подарки. Так, для Марго Робби актёр купил настоящую крысу. Причём подарил он её в коробке чёрного цвета и вместе с любовным письмом.

Примечательно, что в фильме Джаред Лето играл Джокера, а Марго Робби — его возлюбленную Харли Квинн.