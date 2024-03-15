Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин поручил заменить срочников на спецназ на границе с Украиной
BBI: ночной сон улучшает "обучаемость" иммунных клеток
Как победить гиповитаминоз
Google обучил нейросеть успешно проходить видеоигры
Врач объяснил, почему нельзя есть много соли
Как правильно готовить скрэмбл
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Эксперты составили топ лысых собак
Россияне находят вдохновение для своих путешествий в социальных сетях
Они получили известность лишь после 40: актёры, которые стали "звёздами" только по достижении этого возраста

Актёры, которые прославились только после 40 лет

1:35
Кино

Не все становятся известными в молодости. И актёры, истории которых приводит Pravda.Ru, не исключение. Им удалось прославиться только после 40 лет.

Актёры, которые прославились только после 40 лет
Фото: flickr.com by christina rutz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дженнифер Кулидж

До роли мамы Стифлера в комедии "Американский пирог" Дженнифер Кулидж не получала каких-либо серьёзных предложений о съёмках. Она признавалась, что все 40 лет ожидала картины, которая бы изменила её ситуацию. 

После выхода фильма на экраны, актрисе стали предлагать роли во множестве других проектов. Но это ещё не всё. После появления сериала "Белый лотос", в котором она исполнила роль Тани, Дженнифер Кулидж удостоилась наград "Золотой глобус", "Эмми", а также премии Гильдии киноактёров.

Луи де Фюнес

Всю свою жизнь Луи де Фюнес получал только эпизодические роли в кинокартинах. Казалось бы, большего и не ждать.

Однако всё изменилось, когда в 1958 году он сыграл главную роль браконьера Блеро в фильме "Не пойман — не вор". На то время ему было уже 44 года. Именно эта картина принесла деятелю кино известность.

Морган Фримен

У актёра на протяжении десятилетий никак не получалось добиться признания. Но ситуация начала постепенно меняться в 70-е годы прошлого века, когда он стал принимать участие в сериале "Электрическая компания". А уже в 1987 году, деятеля кино номинировали на премию "Оскар". Ему было 50 лет.

Сейчас же Морган Фримен является одним из наиболее оплачиваемых голливудских актёров.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Игорь Петренко: "Мои дети только начинают взрослеть, но я стараюсь внушить им любовь к кино"
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Сводка с фронта: в Харькове уничтожен отель с наёмниками, горы трупов боевиков ВСУ на границе РФ
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Последние материалы
Google обучил нейросеть успешно проходить видеоигры
Врач объяснил, почему нельзя есть много соли
Актёры, которые прославились только после 40 лет
Как правильно готовить скрэмбл
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Эксперты составили топ лысых собак
Россияне находят вдохновение для своих путешествий в социальных сетях
Яна Поплавская раскрыла скандал вокруг песни "За деньги — да" на выставке "Россия"
Дмитрий Медведев жёстко ответил президенту Латвии
Основные правила для здоровой спины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников