Они получили известность лишь после 40: актёры, которые стали "звёздами" только по достижении этого возраста

Не все становятся известными в молодости. И актёры, истории которых приводит Pravda.Ru, не исключение. Им удалось прославиться только после 40 лет.
До роли мамы Стифлера в комедии "Американский пирог" Дженнифер Кулидж не получала каких-либо серьёзных предложений о съёмках. Она признавалась, что все 40 лет ожидала картины, которая бы изменила её ситуацию.
После выхода фильма на экраны, актрисе стали предлагать роли во множестве других проектов. Но это ещё не всё. После появления сериала "Белый лотос", в котором она исполнила роль Тани, Дженнифер Кулидж удостоилась наград "Золотой глобус", "Эмми", а также премии Гильдии киноактёров.
Всю свою жизнь Луи де Фюнес получал только эпизодические роли в кинокартинах. Казалось бы, большего и не ждать.
Однако всё изменилось, когда в 1958 году он сыграл главную роль браконьера Блеро в фильме "Не пойман — не вор". На то время ему было уже 44 года. Именно эта картина принесла деятелю кино известность.
У актёра на протяжении десятилетий никак не получалось добиться признания. Но ситуация начала постепенно меняться в 70-е годы прошлого века, когда он стал принимать участие в сериале "Электрическая компания". А уже в 1987 году, деятеля кино номинировали на премию "Оскар". Ему было 50 лет.
Сейчас же Морган Фримен является одним из наиболее оплачиваемых голливудских актёров.
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