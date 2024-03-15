Пользователи Сети перечислили самые раздражающие штампы, повторяющиеся во многих фильмах

Список киноштампов, которые больше всего раздражают зрителей

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Пользователи Сети перечислили киноштампы, которые больше всего вызывают у них раздражение из-за того, что не соответствуют действительности.

Фото: unsplash.com by freddie marriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В фильмах часто героиня узнаёт о беременности, когда её начинает тошнить или "тянуть на солёненькое", однако в реальности женщины узнают о беременности гораздо раньше, для этого необязательно появление всех этих симптомов.

Во многих голливудских фильмах, когда нужно показать, как дурнушка превращается в красавицу, она обязательно выпрямляет волосы, как будто кудрявая девушка не может быть красивой.

Также пользователи Сети заметили странную деталь: герои многих фильмов ходят с кружкой в руках и то и дело отпивают из неё напиток независимо от того, что происходит в данный момент по действию. Режиссёры использовали кружку, чтобы руки актёров не бездействовали, но в результате зрителей стала раздражать такая манера.

В фильмах ужасов дети зачастую рисуют "постапокалиптические" рисунки, вызывающие оторопь даже у взрослых, которые и не такое видали.

В костюмированных фильмах нередко участвуют героини, ведущие себя так, будто они эмансипированные женщины и сами себе хозяйки. Между тем в Средневековье такое было невозможно: девушки воспитывались в строгости, они безропотно слушались сначала родителей, потом мужей и даже не подозревали о том, что может быть по-другому. Непокорность просто-напросто не вписывалась в их картину мира.