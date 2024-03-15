Янковский не хотел сниматься в "Моём ласковом и нежном звере", а режиссёр Лотяну не хотел снимать Беляеву

Режиссёр Эмиль Лотяну хотел снимать фильм по классическому произведению и, перечитывая Антона Чехова, заинтересовался "Драмой на охоте". Он сразу решил, что фильм должен быть более лёгким и воздушным, чем литературный первоисточник, но с первых кадров должно чувствоваться нечто роковое.
Сначала фильм должен был называться "Клетка", но позже режиссёр отказался от этого названия в пользу более романтичного — "Мой ласковый и нежный зверь".
Актрису на главную роль искали в разных городах, пока не нашли красавицу Галину Беляеву. Правда, сначала Лотяну не хотел её снимать: она казалась ему слишком простой и наивной для сложной роли. Лотяну стал её снимать только потому, что более подходящих претенденток не нашлось, однако теперь невозможно представить другую актрису в роли Оленьки Скворцовой.
У Олега Янковского тоже были свои сомнения. Он чуть было не отказался от роли, потому что ему не нравились значительные расхождения с произведением Чехова. Аргументом, который заставил Янковского всё же согласиться на эту роль, стало то, что Лотяну уже снял очень успешный фильм "Табор уходит в небо".
Когда "Мой ласковый и нежный зверь" был снят, у худсовета не было к нему претензий, хотя руководители отметили, что от Чехова в нём ничего не осталось.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.