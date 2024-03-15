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Янковский не хотел сниматься в "Моём ласковом и нежном звере", а режиссёр Лотяну не хотел снимать Беляеву

Как Эмиль Лотяну снимал фильм "Мой ласковый и нежный зверь"

1:19
Кино

Режиссёр Эмиль Лотяну хотел снимать фильм по классическому произведению и, перечитывая Антона Чехова, заинтересовался "Драмой на охоте". Он сразу решил, что фильм должен быть более лёгким и воздушным, чем литературный первоисточник, но с первых кадров должно чувствоваться нечто роковое.

Как Эмиль Лотяну снимал фильм "Мой ласковый и нежный зверь"
Фото: https://vk.com/hofilm by Давай лучше дома посмотрим в vc.com is licensed under public domain

Сначала фильм должен был называться "Клетка", но позже режиссёр отказался от этого названия в пользу более романтичного — "Мой ласковый и нежный зверь".

Актрису на главную роль искали в разных городах, пока не нашли красавицу Галину Беляеву. Правда, сначала Лотяну не хотел её снимать: она казалась ему слишком простой и наивной для сложной роли. Лотяну стал её снимать только потому, что более подходящих претенденток не нашлось, однако теперь невозможно представить другую актрису в роли Оленьки Скворцовой.

У Олега Янковского тоже были свои сомнения. Он чуть было не отказался от роли, потому что ему не нравились значительные расхождения с произведением Чехова. Аргументом, который заставил Янковского всё же согласиться на эту роль, стало то, что Лотяну уже снял очень успешный фильм "Табор уходит в небо".

Когда "Мой ласковый и нежный зверь" был снят, у худсовета не было к нему претензий, хотя руководители отметили, что от Чехова в нём ничего не осталось.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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