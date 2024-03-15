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Известный актёр и каскадёр Грант Пейдж умер в 85 лет из-за автокатастрофы

Звезда "Безумного Макса" Грант Пейдж скончался по причине несчастного случая

Кино

Австралийский актёр и каскадёр Грант Пейдж скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет издание The Sun.

Звезда "Безумного Макса" Грант Пейдж скончался по причине несчастного случая
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сообщается, что он попал в автомобильную аварию недалеко от собственного дома. Инцидент произошёл ещё вчера, 14 марта. 

Грант Пейдж не смог справиться с управлением своего автомобиля, в результате чего въехал в дерево. Врачи, которые оперативно прибыли на место происшествия, констатировали гибель знаменитости.

При этом сообщается, что его сын Лерой заявил, что у актёра были планы по работе над новыми проектами, которым теперь не суждено сбыться.

Напомним, что Грант Пейдж принимал участие во многих популярных картинах. Так, он снялся в более чем 150 работах. Но зрителю он больше всего запомнился по роли в серии фильмов "Безумный Макс". 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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