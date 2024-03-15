Известный актёр и каскадёр Грант Пейдж умер в 85 лет из-за автокатастрофы

Австралийский актёр и каскадёр Грант Пейдж скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет издание The Sun.
Сообщается, что он попал в автомобильную аварию недалеко от собственного дома. Инцидент произошёл ещё вчера, 14 марта.
Грант Пейдж не смог справиться с управлением своего автомобиля, в результате чего въехал в дерево. Врачи, которые оперативно прибыли на место происшествия, констатировали гибель знаменитости.
При этом сообщается, что его сын Лерой заявил, что у актёра были планы по работе над новыми проектами, которым теперь не суждено сбыться.
Напомним, что Грант Пейдж принимал участие во многих популярных картинах. Так, он снялся в более чем 150 работах. Но зрителю он больше всего запомнился по роли в серии фильмов "Безумный Макс".
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