Шоураннер сериала "Одни из нас" Крейг Мейзин заявил, что многие фанатские теории неверны

Крейг Мейзин, шоураннер популярного сериала "Одни из нас", опроверг многие гипотезы фанатов ленты насчёт предстоящего сезона. Про это он высказался в подкасте Scriptnotes.
Крейг Мейзин сообщил, что на самом деле большинство теорий любителей картины оказались не до конца правильными.
"Некоторые из них [теорий] верны наполовину, некоторые гипотезы верны примерно на 28%. Но мне всё это нравится, мне нравится интерес, это весело", — сказал Крейг Мейзин.
Напомним, что второй сезон постапокалиптического сериала "Одни из нас" должен выйти на экраны в 2025 году.
Недавно стало известно, что к актёрскому составу картины присоединились четверо новых деятелей кино. Кроме того, названы персонажи, которых они сыграют в сериале. Об этом можно прочитать на сайте Pravda.Ru.
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