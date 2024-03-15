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Поэт и главный Дед Мороз Советского Союза: грани таланта Романа Филиппова, сыгравшего эпизодическую роль в "Бриллиантовой руке"

Творческий путь актёра, который в "Бриллиантовой руке" интересовался, зачем Володька сбрил усы

2:01
Кино

Большинству зрителей Роман Филиппов известен по эпизодической, но яркой роли в "Бриллиантовой руке". Это именно тот верзила, который спрашивал, "зачем Володька сбрил усы". Между тем у Филиппова было много и других сторон.

Творческий путь актёра, который в "Бриллиантовой руке" интересовался, зачем Володька сбрил усы
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Филиппов всю жизнь мечтал о главной роли, но режиссёры видели в нём вечного короля эпизодов. На протяжении 20 лет он был главным Дедом Морозом Советского Союза в Кремле. Это доставляло удовольствие актёру: он очень любил детей и с радостью дарил им праздник.

"Он как никто другой подходил на эту роль: огромного роста, великан с громоподобным голосом. Рядом с ним маленькая трогательная Надежда Карпушина, актриса Центрального детского театра, была прелестной Снегуркой" — вспоминал один из режиссёров-постановщиков кремлёвских ёлок.

Филиппов и сам во многом был как ребёнок: добрый, простодушный, немного наивный. В то же время он был очень интеллигентным человеком и не представлял себе жизни без книг, а ещё превосходно играл в шахматы.

Об актёрской карьере Филиппов поначалу не помышлял и даже думал стать священником, но его отговорил отец, который сам был актёром, а когда маленький Рома встретился с актрисой Малого театра Верой Пашенной, и она увидела мальчика и услышала, каким густым басом он говорит, она сразу поняла: он должен стать актёром. Так устами Пашенной распорядилась судьба, и Филиппов, окончив школу, поступил в театральное училище.

Помимо эпизода в "Бриллиантовой руке", он сыграл в "Девчатах", "12 стульях", "Джентльменах удачи", Трёх толстяках", "Зелёном фургоне" и других фильмах. Также актёр писал стихи. Одним из самых ярких его стихотворений стало "Масленица", актуальное сегодня, в разгар масленичной недели. В этом стихотворении Филиппов очень "вкусно" описал накрытый стол с блинами, сравнил красную икру с рубинами, а сметану — со снегом и даже рассказал, каким способом есть блины вкуснее всего.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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