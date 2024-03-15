Четыре интересных сериала про путешествие во времени

Увлекательные сериалы о путешествии во времени

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Pravda.Ru сделала подборку из четырёх сериалов, тема которых — путешествие во времени.

Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Быть Эрикой"

Главную героиню картины, Эрику Стрэйндж, не устраивает собственная жизнь: её уволили с работы, а отношения никак не складываются. Однажды девушка знакомится с доктором Томом, который предлагает ей помощь в этой непростой ситуации. Эрика соглашается и получает шанс исправить свои ошибки.

"Чужестранка"

После завершения Второй Мировой войны Клэр Рэндалл вместе с мужем уезжают в Шотландию. На новом месте они обнаруживают холм, на котором находятся необычные камни. Главная героиня решает дотронуться до одного из них, в результате чего переносится в XVIII столетие.

"Путешественники"

Спустя несколько веков люди научились отправлять сознание отдельного человека в XXI век. Путешественники ведут жизнь самых обычных людей, но при этом стараются предотвратить ужасное будущее, которое ждёт нашу планету.

"Доктор Кто"

Один из наиболее долгих сериалов в истории. Впервые вышел на экраны в 1963 году и идёт по настоящее время.

Доктор, главный герой картины, путешествует во времени и пространстве при помощи ТАРДИС — машины времени. Себе в напарники он выбирает людей с Земли и показывает им чудеса Вселенной.