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Французскую актрису Жюльет Бинош избрали президентом Европейской киноакадемии

Жюльет Бинош стала президентом Европейской киноакадемии

1:03
Кино

Знаменитая французская актриса Жюльет Бинош стала президентом Европейской киноакадемии, в жизни которой всегда принимала активное участие. Все члены академии сошлись во мнении, что после добровольного ухода от должности предыдущего президента именно кандидатура Бинош самая подходящая из всех возможных.

Жюльет Бинош стала президентом Европейской киноакадемии
Фото: https://vk.com/juliettebinoche by Жюльетт Бинош - Juliette Binoche в vk.com is licensed under public domain

"Все члены Европейской киноакадемии единогласно предложили Жюльет Бинош стать преемником Агнешки Холланд на посту президента Европейской киноакадемии. Новый президент был выбран после того, как действующий президент, польский кинорежиссёр Агнешка Холланд, решила уйти со своего поста в 2024 году", — говорится в сообщении Европейской киноакадемии.

При этом подчёркивалось, что данная должность всегда имела символическое значение и играла огромную роль в жизни кинематографа.

Жюльет Бинош прокомментировала своё избрание на пост президента Европейской киноакадемии словами о том, что она чувствует в себе силы и готовность заняться новыми задачами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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