В этих фильмах актёров подменили на непохожих на них дублёров

Случаи, когда актёров в популярных фильмах подменили дублёрами, и это было заметно

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Довольно часто бывает, что актёров во время съёмок сериала или фильма заменяют на дублёров. Обычно это происходит, когда требуется выполнить какой-либо сложный трюк.

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Как правило, дублёрами становятся люди, которые внешне похожи на исполнителей ролей. Однако есть картины, в которых это далеко не так.

"Гарри Поттер и философский камень"

В первом фильме о волшебнике Гарри Поттере ближе к концу был момент, в котором персонаж Руперта Гринта (Рон Уизли) должен был упасть с каменного коня. В это мгновение актёра как раз и подменил дублёр. Но только он выглядел старше молодого Руперта Гринта, да и внешне был на него мало похож.

"Сумерки"

В сцене, в которой вампир Эдвард бежит по лесу, а на его спине сидит Белла, можно заметить, что на самом деле это не Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт, а совершенно другие люди. Причём они мало похожи на самих актёров.

"Титаник"

В известном фильме режиссёра Джеймса Кэмерона был момент, когда Роуз и Джек убегают от пребывающей воды после попытки спасения мальчика. В этой сцене лицо главной героини становится слишком неестественным. Всему причиной компьютерная графика — изображение Кейт Уинслет наложили поверх лица дублёрши.