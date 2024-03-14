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"Чарли и шоколадная фабрика": как Тим Бёртон добился естественности волшебных эпизодов фильма

Интересные факты о фильме "Чарли и шоколадная фабрика"

1:55
Кино

В 2005 году вышел фильм Тима Бёртона "Чарли и шоколадная фабрика", и уже невозможно представить кого-то другого вместо Джонни Деппа в роли неподражаемого Вилли Вонки, однако его могли бы сыграть Николас Кейдж, Билл Мюррей, Брэд Питт или Джим Керри. Лишь когда Тим Бёртон был окончательно утверждён в качестве режиссёра, стало понятно, что главную роль исполнит Депп и никто другой.

Интересные факты о фильме "Чарли и шоколадная фабрика"
Фото: flickr.com by Keven Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Один из эпизодов фильма связан с личными воспоминаниями режиссёра. Подобно Вилли, у Бёртона были не очень хорошие отношения с родителями, и он ещё в детстве ушёл жить к бабушке. Через много лет, когда Бёртон всё-таки приехал в гости к родителям, он был потрясён и растроган, когда увидел, что стены родного дома обклеены плакатами его фильмов. Этот момент очень похож на встречу Вилли с отцом. Разница лишь в том, что в фильме стены дома украшали не плакаты, а газетные вырезки о фабрике Вилли и его успехах.

Бёртон не хотел злоупотреблять компьютерной графикой. Он стремился к тому, чтобы его фильм получился как можно более живым, поэтому снял целых 40 белок, которые проходили дрессировку, ещё будучи бельчатами. Все трюки, которые выполняют зверьки в фильме, настоящие, кроме момента нападения на Веруку. Для этой сцены Бёртон всё же прибегнул к использованию спецэффектов.

Реку Бёртон тоже хотел сделать такой, будто это правда жидкий шоколад, а не подкрашенная коричневой краской вода. Для этого лучшие кондитеры приготовили искусственный шоколад, по консистенции и цвету идентичный натуральному, в количестве 192 000 галлонов (один галлон раве почти пяти литрам).

Король перевоплощений Джонни Депп всегда активно участвует в создании образов своих героев. Именно он придумал для Вилли его фирменную причёску, очки и перчатки.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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