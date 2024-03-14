Важная фраза Ларисы из пьесы "Бесприданница", которую она сказала Карандышеву и которую Рязанов не включил в "Жестокий романс"

Важная фраза Ларисы, которую Рязанов не включил в "Жестокий романс"

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В фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" герои передали всю сложность чувств, описанных Александром Островским в пьесе "Бесприданница", однако одну важную фразу Ларисы Рязанов всё же решил не включать в фильм.

В пьесе Карандышев спрашивал у Ларисы, чем он хуже Паратова, на что она прямо ответила, что он, Карандышев, хороший человек, но в сравнении с Паратовым "теряет всё".

Разумеется, и без этой фразы всё понятно, стоит только увидеть, какими влюблёнными и восхищёнными глазами Лариса Гузеева смотрит на Никиту Михалкова и с какой апатией, граничащей с презрением, она проводит время в обществе Андрея Мягкова. Глазами можно выразить не меньше, а то и больше эмоций, чем словами. Возможно, именно поэтому Рязанов не включил роковую фразу в фильм, однако сказанные Карандышеву в лицо слова о том, что он никуда не годится в сравнении с его соперником, хорошо объясняют причину его бешенства, которое и довело его в конечном итоге до убийства.

Ещё одна возможная причина, почему Рязанов не вложил в уста киногероини фразу литературной героини, — хронометраж. В экранизациях пьес физически невозможно сохранить все до одной реплики, поскольку киноязык помимо диалогов предполагает и сцены молчания, виды природы и многое другое.