Студия Lionsgate опубликовала тизер предстоящего фильма "Ворон", в котором главную роль исполнил Билл Скарсгард из "Оно"

В сети появился тизер ремейка культового фильма "Ворон"

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Студия Lionsgate на официальном YouTube-канале выложила первый тизер ремейка известной картины "Ворон" 1994 года. В новом проекте сыграл Билл Скарсгард, исполнитель главной роли в "Оно".

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предположительно, премьера картины пройдет в июне 2024 года. И в основе оригинального фильма, и ремейка, лежат комиксы Джеймса О'Барра.

Режиссёром проекта выступил Руперт Сандерс. Ранее он работал над фильмами "Белоснежка и охотник", "Призрак в доспехах" и другими. Кроме Билла Скарсгарда в главной роли, в картине можно будет увидеть Дэнни Хьюстона, Джордана Болджера и других.

По сюжету предстоящего фильма музыкант Эрик Дрэйвен предпринимает попытки по спасению своей возлюбленной, но в итоге погибает. По прошествии года он восстаёт из мира мёртвых, чтобы отомстить тем, кто его убил.