На днях одной из самых красивых актрис Советского Союза исполнилось 73 года

Ксения Алферова показала в соцсетях свою невероятно красивую маму в день ее 73-летия

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Ксения Алферова поздравила маму актрису Ирину Алферову с 73-летием, выложив на своей странице в соцсетях ее фото. Одна из самых красивых актрис Советского кинематографа, несмотря на то что выбрала естественное старение, а может быть благодаря именно этому, выглядит по-прежнему потрясающе.

Ирина Алферова раскритиковала Констанцию в ремейках «Трех мушкетеров»

Актриса отметила нежность рук и мудрость матери, которая обладает неисчерпаемым источником доброты и учит сохранять достоинство в любой ситуации. Актриса поздравила мать и подчеркнула, что красота не измеряется какими-то параметрами, она во внутренней гармонии человека. И это особенно справедливо в отношении Ирины Алферовой, чей истинно славянский прекрасный облик будто подсвечен изнутри каким-то добрым, мягким светом.

"Сегодня родилась невероятно красивая женщина! Зовут ее Ирина! Глаза у нее морские, сквозь них душа ее льется, красоты необыкновенной! Не знаю за какие заслуги Господь разрешил мне выбрать именно ее. Я выбирала недолго, я выбрала лучшую для меня маму на свете!" — написала знаменитость.

Ксения отметила умение Ирины Ивановны вкусно готовить, прекрасно танцевать и заразительно смеяться. Она счастливая обладательница убаюкивающего, бархатного голоса и большой, доброй души, которой хватает не только на близких, но и на зрителей.