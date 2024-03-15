Знаменитого режиссера Романа Полански в 92 года будут судить в США за ещё одно изнасилование

В США состоится новый судебный процесс над 92-летним кинорежиссёром Романом Полански

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Суд Санта-Моники назначил судебное разбирательство по иску об изнасиловании против Романа Полански на август 2025 года. Истица утверждает, что именитый режиссер надругался над ней в 1973 году, когда ей было 16 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Полански напоил девушку текилой в ресторане и отвез к себе. По её словам, когда она проснулась, то отказалась от секса, но Полански взял её силой и после этого отвез домой. Она подала иск в июне 2023 года, используя имя Джейн Доу, благодаря калифорнийскому закону о продлении сроков дел за сексуальное насилие.

На момент суда Роману Полански будет 92 года. Режиссер, избегающий правосудия в США с 1978 года, может дистанционно присутствовать на судебном процессе и даже дать показания, если потребуется. Он бежал из США накануне приговора за изнасилование 13-летней девочки и не может вернуться в страну с тех пор. На его счету такие фильмы как "Пианист", "Ребёнок Розмари", "Китайский квартал", "Резня", "Дворец", "Тэсс", "Нож в воде" и другие.