Алексей Нилов рассказал, как Пугачева "подставила" актеров сериала "Улицы разбитых фонарей"

Нилов рассказал, как пел на одной сцене с Пугачевой в Кремле

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Актер Алексей Нилов поделился в программе "Легенда" своими воспоминаниями о съемках сериала "Улицы разбитых фонарей".

менты : позови меня с собой

В одном из эпизодов, актеры не хотели исполнять песню "Позови меня с собой", потому что Татьяна Снежина, поэтесса написавшая текст, погибла в молодом возрасте. "Менты" посчитали это неуместным.

"Мы упирались очень сильно, и это видно в кадре. Злобно очень исполнили эту песню, потому что не хотели. И вдруг она всем понравилась", — вспоминает Нилов.

Исполнительница этой песни Алла Пугачева не стала возражать по этому поводу, заявив: "Ну, пусть мальчики балуются".

Позже команде актеров сериала довелось встретиться с Пугачевой на концерте "Менты в Кремле" в честь 5-летнего юбилея сериала, куда певицу пригласили в качестве гостя. Тогда они снова спели "Позови меня с собой" и, сами того не желая, стали участниками импровизации, устроенной певицей.

"Она говорит: "Поете мою песню?" Мы говорим: "Да, Алла Борисовна, вот так случилось". — "Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем". — "В смысле "вместе споем”?" — "Ну вот вам бумажки, текстики выучили сейчас, значит, и вживую: я пою, а вы припевчик этот". И мы пели "Мадам Брошкину", — рассказал Нилов.

По его словам, это была такая шуточная месть. Пугачева буквально "подставила" их, настояв на совместном выступлении во время этого концерта, но получилось все довольно весело.