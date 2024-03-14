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Алексей Нилов рассказал, как Пугачева "подставила" актеров сериала "Улицы разбитых фонарей"

Нилов рассказал, как пел на одной сцене с Пугачевой в Кремле

1:29
Кино

Актер Алексей Нилов поделился в программе "Легенда" своими воспоминаниями о съемках сериала "Улицы разбитых фонарей".

менты : позови меня с собой

В одном из эпизодов, актеры не хотели исполнять песню "Позови меня с собой", потому что Татьяна Снежина, поэтесса написавшая текст, погибла в молодом возрасте. "Менты" посчитали это неуместным.

"Мы упирались очень сильно, и это видно в кадре. Злобно очень исполнили эту песню, потому что не хотели. И вдруг она всем понравилась", — вспоминает Нилов.

Исполнительница этой песни Алла Пугачева не стала возражать по этому поводу, заявив: "Ну, пусть мальчики балуются".

Позже команде актеров сериала довелось встретиться с Пугачевой на концерте "Менты в Кремле" в честь 5-летнего юбилея сериала, куда певицу пригласили в качестве гостя. Тогда они снова спели "Позови меня с собой" и, сами того не желая, стали участниками импровизации, устроенной певицей.

"Она говорит: "Поете мою песню?" Мы говорим: "Да, Алла Борисовна, вот так случилось". — "Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем". — "В смысле "вместе споем”?" — "Ну вот вам бумажки, текстики выучили сейчас, значит, и вживую: я пою, а вы припевчик этот". И мы пели "Мадам Брошкину", — рассказал Нилов.

По его словам, это была такая шуточная месть. Пугачева буквально "подставила" их, настояв на совместном выступлении во время этого концерта, но получилось все довольно весело.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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