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Актрисы, которые ради роли побрились налысо и не пожалели об этом

Актрисы, побрившиеся налысо ради роли

1:50
Кино

Не каждая даже смелая женщина решится побриться налысо, однако актрисы — отважные люди, многие из которых живут по принципу "искусство требует жертв".

Актрисы, побрившиеся налысо ради роли
Фото: vk.com by https://vk.com/therondaily is licensed under public domain

Когда Натали Портман снялась в фильме "V значит Вендетта", в эпизоде, где она попала в тюрьму, ей побрили голову и сделали это не понарошку. Это было необходимо для большей правдоподобности, а также для того, чтобы усилить драматический эффект, ведь насильное обривание головы — это не только утрата красивых волос, но и унижение. Актриса смело согласилась сыграть в такой сцене по-настоящему, и жертва того стоила: этот эпизод до сих пор считается одним из самых сильных в мировом кинематографе.

Кейт Бланшетт сыграла в фильме "Рай", где её героиня тоже оказывается в тюрьме. Актриса оказалась не менее смелой, чем Портман, и даже нашла для себя пользу в обривании головы. Она признавалась, что ей в психологическом плане понравился эксперимент с волосами. Кейт было интересно испытать новые ощущения и выйти из зоны комфорта.

Деми Мур побрилась налысо ради роли в фильме "Солдат Джейн", по сюжету которого её героиня мужественно лишает себя того, что считается одним из главных украшений женщины, чтобы доказать, что она не слабая, а сильная, отважная, решительная и готовая стать частью пехоты. Предполагалось, что "Солдат Джейн" станет главным фильмом в карьере Мур. Этого не произошло, но тем не менее фильм впечатлил многих зрителей.

Шарлиз Терон, пожертвовавшая длинными волосами ради роли в боевике "Безумный Макс", высказывала своё мнение о том, что каждая женщина должна хотя бы раз в жизни побриться налысо. Терон видела в этом ритуале некое перерождение и обновление, поскольку волосы накапливают в себе множество эмоций, в том числе негативных.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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