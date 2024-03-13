Marvel неожиданно уволила шоураннера Бо ДеМайо за неделю до премьеры картины "Люди Икс "97"

Marvel прекратила сотрудничество с Бо ДеМайо за неделю до показа "Люди Икс '97"

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Компания Marvel уволила сценариста и продюсера сериала "Люди Икс '97" за неделю до официального показа картины. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из мультсериала "Люди Икс '97", kino-teatr.ru by Дядя Стёпа

Сообщается, что прекращение сотрудничества с Бо ДеМайо произошло неожиданно. Так, в начале этой недели шоураннер осознал, что его корпоративная почта оказалась дезактивирована, а аккаунт в социальной сети удалён. При этом выяснилось, что съёмочная группа и актёры знали, что Бо ДеМайо уволили.

Обе стороны: и представители шоураннера, и кинокомпания не предоставили каких-либо комментариев по поводу прекращения сотрудничества.

Напомним, что мировая премьера картины "Люди Икс '97" должна состояться 20 марта. Эта лента станет продолжением анимационного сериала о мутантах, который выходил в 1992-1997 годах.