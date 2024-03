Арнольд Шварценеггер сыграет Санта-Клауса в рождественской комедии "Человек с мешком"

Студии Amazon и MGM выпустят рождественское бадди-муви со Шварценеггером в роли Санты

Знаменитый "Терминатор" Арнольд Шварценеггер, сыграет главную роль в рождественской комедии "Человек с мешком" (The Man With The Bag). На этот раз звезда боевиков предстанет в образе Санта-Клауса, чью сумку с подарками украли неизвестные злоумышленники.

Массовая драка с Санта Клаусами...отрывок(Подарок на Рождество/Jingle All the Way)1996

Вместе с воришкой Вэнсом (сыгранным Аланом Ричсоном), его дочерью и целой командой эльфов Арнольд в роли Санты будет спасать Рождество. Режиссером проекта является Адам Шенкман, известный своим фильмом "Лак для волос".

Примечательно, что Шварценеггер ранее уже снимался в комедийной картине, посвященной рождественским праздникам. Речь идет о фильме "Подарок на Рождество" 1996 года, где герою Арнольда пришлось схватиться в массовой драке с Санта Клаусами, одного из которых играл Джеймс Белуши.