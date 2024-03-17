"Первобытные инстинкты": почему люди любят смотреть фильмы ужасов

Социолог рассказала, почему люди любят смотреть фильмы ужасов

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Многие люди обожают фильмы ужасов. Но что это: постоянный тренд в индустрии кино, возможность пощекотать себе нервы или же простой интерес? Социолог Марджи Керр занимается изучением природы человеческих страхов. Она нашла ответ на этот вопрос, пишет издание "Комсомольская правда".

Фото: unsplash.com by Andrew Ly is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Когда нам страшно, организмом запускается первобытная программа реагирования на опасность, она заключается в формуле: беги или сражайся!" — пояснила эксперт.

Страх наполняет организм адреналином, эндорфином, дофамином, серотонином, окситоцином и другими гормонами. Известно, что положительные эмоции также вызываются этими химическими агентами. Зритель понимает, что находится в безопасности, но при этом получает выгоды от острых ощущений, отметила специалист.

Имеется ряд плюсов от просмотра ужастиков. Например, встреча на широком экране с упырями, зомби и оборотнями снижает уровень реакции нервной системы на стресс и тревогу. Кроме того, людей объединяет совместно пережитый негативный эмоциональный опыт. Поэтому просмотр фильмов ужасов помогает находить друзей. Но не всем показан просмотр ужастиков. Например, интроверт склонен держать эмоции в себе. Также не стоит увлекаться подобным жанром тем, кто на себе испытал травматический эмоциональный опыт.