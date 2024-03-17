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"Первобытные инстинкты": почему люди любят смотреть фильмы ужасов

Социолог рассказала, почему люди любят смотреть фильмы ужасов

1:25
Кино

Многие люди обожают фильмы ужасов. Но что это: постоянный тренд в индустрии кино, возможность пощекотать себе нервы или же простой интерес? Социолог Марджи Керр занимается изучением природы человеческих страхов. Она нашла ответ на этот вопрос, пишет издание "Комсомольская правда".

Социолог рассказала, почему люди любят смотреть фильмы ужасов
Фото: unsplash.com by Andrew Ly is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Когда нам страшно, организмом запускается первобытная программа реагирования на опасность, она заключается в формуле: беги или сражайся!" — пояснила эксперт.

Страх наполняет организм адреналином, эндорфином, дофамином, серотонином, окситоцином и другими гормонами. Известно, что положительные эмоции также вызываются этими химическими агентами. Зритель понимает, что находится в безопасности, но при этом получает выгоды от острых ощущений, отметила специалист.

Имеется ряд плюсов от просмотра ужастиков. Например, встреча на широком экране с упырями, зомби и оборотнями снижает уровень реакции нервной системы на стресс и тревогу. Кроме того, людей объединяет совместно пережитый негативный эмоциональный опыт. Поэтому просмотр фильмов ужасов помогает находить друзей. Но не всем показан просмотр ужастиков. Например, интроверт склонен держать эмоции в себе. Также не стоит увлекаться подобным жанром тем, кто на себе испытал травматический эмоциональный опыт.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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