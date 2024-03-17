"Первобытные инстинкты": почему люди любят смотреть фильмы ужасов

Многие люди обожают фильмы ужасов. Но что это: постоянный тренд в индустрии кино, возможность пощекотать себе нервы или же простой интерес? Социолог Марджи Керр занимается изучением природы человеческих страхов. Она нашла ответ на этот вопрос, пишет издание "Комсомольская правда".
"Когда нам страшно, организмом запускается первобытная программа реагирования на опасность, она заключается в формуле: беги или сражайся!" — пояснила эксперт.
Страх наполняет организм адреналином, эндорфином, дофамином, серотонином, окситоцином и другими гормонами. Известно, что положительные эмоции также вызываются этими химическими агентами. Зритель понимает, что находится в безопасности, но при этом получает выгоды от острых ощущений, отметила специалист.
Имеется ряд плюсов от просмотра ужастиков. Например, встреча на широком экране с упырями, зомби и оборотнями снижает уровень реакции нервной системы на стресс и тревогу. Кроме того, людей объединяет совместно пережитый негативный эмоциональный опыт. Поэтому просмотр фильмов ужасов помогает находить друзей. Но не всем показан просмотр ужастиков. Например, интроверт склонен держать эмоции в себе. Также не стоит увлекаться подобным жанром тем, кто на себе испытал травматический эмоциональный опыт.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.