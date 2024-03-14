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Студия Warner Bros отложила выход второй части супергеройского фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли

Премьеру сиквела "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном перенесли на 2026 год

0:51
Кино

Сиквел фильма "Бэтмен" со звездой саги "Сумерки" Робертом Паттинсоном отложен на 2026 год из-за забастовки голливудских актеров. Зрителям придется подождать. Премьера картины состоится 2 октября 2026 года.

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По данным издания Independent, этот перенос связан с желанием студии Warner Bros выпустить сначала фильм "Невеста" с Мэгги Джилленхолл и Кристианом Бэйлом в постановке Мэтта Ривза. Премьера запланирована на 3 октября 2025 года.

Главные роли в "Бэтмен 2" исполнят Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Энди Серкис (Альфред) и Барри Кеоган, чей персонаж — таинственный обитатель приюта Аркхем, предположительно заменит мистическую и непредсказуемую фигуру Джокера.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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