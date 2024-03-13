Анджелина Джоли проиграла в суде Брэду Питту, из-за продажи своей доли российскому бизнесмену

Брэд Питт выиграл суд с Анджелиной Джоли по контролю над французским виноградником. Питт убедил жюри в своем праве на контрольный пакет акций винодельни Шато Мираваль.
Питт пояснил, что Джоли продала свою долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Согласно доступному протоколу суда, Брэду одобрили иск о нарушении бывшей женой честной деловой практики.
Еще до официального брака экс-супруги приобрели винодельню, где прошло их свадебное торжество в 2014 году. Затем актер подарил жене 10% акций. После развода в 2022 году актер подал в суд, обвинив бывшую супругу в недействительности проданных ею 10% акций компании.
Королевская семья на грани развода.