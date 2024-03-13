Анджелина Джоли проиграла в суде Брэду Питту, из-за продажи своей доли российскому бизнесмену

Брэд Питт получил контроль над французским виноградником

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Брэд Питт выиграл суд с Анджелиной Джоли по контролю над французским виноградником. Питт убедил жюри в своем праве на контрольный пакет акций винодельни Шато Мираваль.

Фото: usafe.af.mil by Photo by Airman 1st Class Tanaya M. Harms is licensed under public domain

Питт пояснил, что Джоли продала свою долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Согласно доступному протоколу суда, Брэду одобрили иск о нарушении бывшей женой честной деловой практики.

Еще до официального брака экс-супруги приобрели винодельню, где прошло их свадебное торжество в 2014 году. Затем актер подарил жене 10% акций. После развода в 2022 году актер подал в суд, обвинив бывшую супругу в недействительности проданных ею 10% акций компании.