Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить классический куриный суп
Теннисный симулятор TopSpin 2K25 выйдет в свет 16 апреля
Леонид Агутин опубликовал редкое фото старшей дочери и поздравил ее с днем рождения
Какие растения нельзя сажать на кладбище
Почему физическая активность не единственный путь к похудению: разбираем мифы
Цена квадратного метра жилья бизнес-класса на Якиманке превысила миллион
Любимую скрипку Паганини просветили рентгеном на синхротроне
Какую пользу приносит ежедневная растяжка
Рошаль предложил исключить понятие "медицинская услуга"
Николас Кейдж заявил, что фильма "Сокровище нации 3" на самом деле не существует

Николас Кейдж опроверг слухи о существовании фильма "Сокровище нации 3"

0:52
Кино

Известный актёр Николас Кейдж заявил, что на самом деле фильма "Сокровище нации 3" нет в реальности. Более того, он сообщил, что работа над картиной не проводится. Об этом актёр рассказал порталу Screen Rant.

Николас Кейдж опроверг слухи о существовании фильма "Сокровище нации 3"
Фото: flickr.com by nicolas genin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Когда журналист спросил Николаса Кейджа о фильме "Сокровище нации 3", то деятель кино ответил, что подобной картины просто не существует.

"Вот так! Видите, вы тот, кто поднимает эти темы, а они выходят наружу и затмевают остальное. Нет, "Сокровище нации 3" не существует. Если хотите найти сокровища, не смотрите Disney, ладно?", — сказал актёр.

Напомним, что в ленте существует два фильма: "Сокровище нации" 2004 года и "Сокровище нации: Книга тайн", который вышел тремя годами спустя. При этом есть и сериал под названием "Сокровище нации: На краю истории".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
ВС РФ прорывают фланг к Часов Яру, подробности атаки террористов ВСУ на границе Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Последние материалы
Лимонно-черничный крем: вкуснее, чем мороженое
Ритуал с кошкой перед сном
Владимир Путин рассказал о геополитических амбициях Польши
Как нельзя использовать яичную скорлупу на даче
Во Внуково тематически оформили самолёт к премьере "Летучего корабля"
Эксперты: какие автомобили сложнее всего перепродать на вторичном рынке?
Зачем нужно страховать гаджеты при покупке
Названы четыре вещи в доме, которые требуют самой тщательной чистки
С помощью каких упражнений можно укрепить позвоночник
Учёные нашли новый вид червей в океане у берегов Коста-Рики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников