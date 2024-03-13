Николас Кейдж заявил, что фильма "Сокровище нации 3" на самом деле не существует

Николас Кейдж опроверг слухи о существовании фильма "Сокровище нации 3"

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Известный актёр Николас Кейдж заявил, что на самом деле фильма "Сокровище нации 3" нет в реальности. Более того, он сообщил, что работа над картиной не проводится. Об этом актёр рассказал порталу Screen Rant.

Фото: flickr.com by nicolas genin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Когда журналист спросил Николаса Кейджа о фильме "Сокровище нации 3", то деятель кино ответил, что подобной картины просто не существует.

"Вот так! Видите, вы тот, кто поднимает эти темы, а они выходят наружу и затмевают остальное. Нет, "Сокровище нации 3" не существует. Если хотите найти сокровища, не смотрите Disney, ладно?", — сказал актёр.

Напомним, что в ленте существует два фильма: "Сокровище нации" 2004 года и "Сокровище нации: Книга тайн", который вышел тремя годами спустя. При этом есть и сериал под названием "Сокровище нации: На краю истории".