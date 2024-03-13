ДиКаприо флиртует с актрисой Тейяной Тейлор, неужели у него новая пассия?

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Леонардо ДиКаприо заметили в объятиях актрисы Тейяны Тейлор на вечеринке перед "Оскаром"

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Кино

На вечеринке перед "Оскаром" все следили за Лео ДиКаприо и Витторией Черетти. Но оказалось, что он все время был занят Тейяной Тейлор.

Leonardo DiCaprio Slaps Teyana Taylor's Booty On The Set Of 'BC Project' In Sacramento, CA

TMZ получил видео, где звезды слишком сблизились в медленном танце телами. Очевидцы говорят, что они мило болтали и чувствовали себя комфортно. Но источники утверждают, что между Леонардо и Тейяной нет никакой романтики, и это — дружеское общение.

Примечательно, что и во время съемок Лео шлепал Тейяну по пышным бедрам. Неизвестно, было ли это заложено в сценарии или актер не удержался при виде таких соблазнительных форм. Публике стало интересно, как к этому относится Виттория.

Весь Голливуд уверен в том, что Лео ДиКаприо счастлив с Витторией и проводит с ней много времени. Так, в августе 2023 года их видели вместе на свидании в Санта-Барбаре, где они покупали мороженое. Позже их видели в Париже на Неделе моды.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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