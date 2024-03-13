ДиКаприо флиртует с актрисой Тейяной Тейлор, неужели у него новая пассия?

На вечеринке перед "Оскаром" все следили за Лео ДиКаприо и Витторией Черетти. Но оказалось, что он все время был занят Тейяной Тейлор.
TMZ получил видео, где звезды слишком сблизились в медленном танце телами. Очевидцы говорят, что они мило болтали и чувствовали себя комфортно. Но источники утверждают, что между Леонардо и Тейяной нет никакой романтики, и это — дружеское общение.
Примечательно, что и во время съемок Лео шлепал Тейяну по пышным бедрам. Неизвестно, было ли это заложено в сценарии или актер не удержался при виде таких соблазнительных форм. Публике стало интересно, как к этому относится Виттория.
Весь Голливуд уверен в том, что Лео ДиКаприо счастлив с Витторией и проводит с ней много времени. Так, в августе 2023 года их видели вместе на свидании в Санта-Барбаре, где они покупали мороженое. Позже их видели в Париже на Неделе моды.
Королевская семья на грани развода.