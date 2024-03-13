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Нарисованный ковёр и роман с Мути: маленькие тайны фильма "Укрощение строптивого"

Маленькие тайны фильма "Укрощение строптивого"

1:49
Кино

"Укрощение строптивого" — один из самых знаменитых и любимых российскими зрителями фильмов с Адриано Челентано, но не всем известны маленькие тайны, связанные со съёмками комедии о закоренелом холостяке и настойчивой красавице.

Маленькие тайны фильма "Укрощение строптивого"
Фото: vk.com by https://vk.com/club170357197 is licensed under public domain

В сцене, когда герой Челентано привязывает кровать, на которой лежит героиня Орнеллы Мути Лиза, и вывозит её на улицу, кровать едет по ковру. На самом деле это был нарисованный ковёр. Настоящий использовать не стали, потому что он тут же был бы смят колёсами трактора.

В фильме есть отсылка к библейскому пророку Илье, недаром главного героя зовут Элиа. Так же, как персонаж Челентано, пророк дружил с воронами. В фильме есть эпизод, когда вороны послушались Элию.

Сцена танца Челентано, когда он стоит в бочке и давит виноград ногами, снималась в маленьком итальянском городе Вогера, в котором действительно изготавливали вино таким способом. Также в этом городе родился модельер Валентино Гаравани. В одном из эпизодов героиня Мути говорит, что на ней костюм от Валентино. Имелся в виду именно этот кутюрье.

Заправка, на которой переодевалась Лиза, до сих пор существует и работает. Она находится в городе Арлуно.

Во время съёмок ходили слухи о романе Челентано и Мути. Челентано это опровергал, но его жена продолжала подозревать знаменитого супруга в неверности. Тогда он прямо заявил, что, если она ему не верит, им лучше расстаться. После этого жена перестала говорить с ним на эту тему. Через много лет Челентано публично признался, что роман с Мути у него действительно был. Это признание огорчило Мути: она не хотела, чтобы о пикантных тайнах её молодости узнали её дети, родившиеся в законном браке с другим мужчиной.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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