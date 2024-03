Выключается тумблер: пермская актриса Катерина Шпица призналась, почему её стали реже приглашать сниматься в кино

Пермская актриса Катерина Шпица, которой исполнилось 38 лет, пожаловалась на то, что её стали гораздо реже приглашать сниматься в кино. Она считает, что виной всему её возраст. По мнению знаменитости, актрисы моложе купаются в предложениях независимо от того, насколько они талантливые.

Фото: vk.com by https://vk.com/shpitsa_official is licensed under public domain