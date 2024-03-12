Выключается тумблер: пермская актриса Катерина Шпица призналась, почему её стали реже приглашать сниматься в кино

Пермская актриса Катерина Шпица пожаловалась на свою невостребованность в кино

Пермская актриса Катерина Шпица, которой исполнилось 38 лет, пожаловалась на то, что её стали гораздо реже приглашать сниматься в кино. Она считает, что виной всему её возраст. По мнению знаменитости, актрисы моложе купаются в предложениях независимо от того, насколько они талантливые.

Фото: vk.com by https://vk.com/shpitsa_official is licensed under public domain

Шпица с сожалением отметила, что несправедливо задвигать актрису всего лишь из-за того, что она уже недостаточно юная.

"Казалось бы, ты ещё вполне себе хороша, а взгляд приобрёл увлекательную осмысленность. Но именно в этот прекрасный момент вдруг выключается тумблер, становится меньше предложений. Видимо, материала для этого возраста мало", — поделилась актриса в беседе с kp.ru.

Также Шпица подчеркнула, что между количеством и качеством она всегда выбирает последнее. По её словам, возможно, именно из-за этого она редко появляется на экранах.