Выключается тумблер: пермская актриса Катерина Шпица призналась, почему её стали реже приглашать сниматься в кино

Пермская актриса Катерина Шпица, которой исполнилось 38 лет, пожаловалась на то, что её стали гораздо реже приглашать сниматься в кино. Она считает, что виной всему её возраст. По мнению знаменитости, актрисы моложе купаются в предложениях независимо от того, насколько они талантливые.
Шпица с сожалением отметила, что несправедливо задвигать актрису всего лишь из-за того, что она уже недостаточно юная.
"Казалось бы, ты ещё вполне себе хороша, а взгляд приобрёл увлекательную осмысленность. Но именно в этот прекрасный момент вдруг выключается тумблер, становится меньше предложений. Видимо, материала для этого возраста мало", — поделилась актриса в беседе с kp.ru.
Также Шпица подчеркнула, что между количеством и качеством она всегда выбирает последнее. По её словам, возможно, именно из-за этого она редко появляется на экранах.
Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.