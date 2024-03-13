Убийство барона и песчаные черви: какие киноляпы и неточности заметили зрители в фильме "Дюна: Часть вторая"

Киноляпы и неточности в фильме "Дюна: Часть вторая"

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Фильм "Дюна: Часть вторая" вызвал противоречивые реакции у зрителей, некоторые из которых остались разочарованными, а остальные — в полном восторге, однако это не отменяет того факта, что в фильме были замечены серьёзные расхождения с книгой и киноляпы.

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Читавшие роман зрители задались вопросом, почему Фейд-Раут, который в книге был всего лишь жестоким и умным интриганом, в фильме получился абсолютным воплощением зла — зверствующим садистом, жаждущим крови.

В отличие от фильма, с бароном Харконненом расправилась младшая сестра персонажа Тимоти Шаламе.

Астрофизик Нил Дерасс Тайсон отметил киноляп с песчаными червями в фильме. На самом деле черви не смогли бы услышать звук через песок, а также быстро ползти и при этом не извиваться. В то же время астрофизик допустил, что в фантастическом произведении и черви могли вести себя не совсем как в реальном мире, на то это и фантастика.